'Tra 100.000 il nostro Sistema Solare decadrà', si, ma perché? La risposta degli astronomi

Parliamone. C’è stato almeno un istante nella tua vita in cui hai immaginato che i pianeti si “slegassero” dalle loro orbite e che vagassero, come i buchi neri canaglia, per la Via Lattea... Beh puoi stare a pensieri tranquilli: una cosa del genere non può succedere prima di 100.000 anni. Cosa!? Sapevi anche questo? Scopri almeno il perché, allora!

In un nuovo studio, i matematici Angel Zhivkov e Ivaylo Tounchev dell'Università di Sofia in Bulgaria hanno fornito una prova analitica della stabilità del Sistema Solare nei prossimi 100 millenni, inclusi tutti gli otto pianeti e Plutone. I loro calcoli, che devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria, mostrano che le orbite di questi corpi non varieranno in modo significativo in quel tempo.

Può sembrare strano, dato che il Sistema Solare inscena lo “stesso teatrino” da almeno 4,5 miliardi di anni. Gli studi, ovviamente, sono stati condotti per cercare di calcolare il futuro del Sistema Solare, utilizzando l'informatica avanzata per modellare i movimenti dei pianeti nel corso di milioni o miliardi di anni .

Il destino del Sistema Solare è un quesito che ha lasciato perplessi gli scienziati per molto tempo. Fu Isaac Newton a proporre che le interazioni reciproche tra i pianeti avrebbero portato il Sistema Solare nel caos. Questo perché più corpi ci sono in un sistema dinamico, più difficile diventa prevedere come si comporteranno. Due corpi, bloccati in un'orbita reciproca, sono relativamente semplici da descrivere e prevedere matematicamente.

Più corpi aggiungi, tuttavia, più complicata diventa la matematica. Questo perché i corpi iniziano a perturbarsi a vicenda, aggiungendo un elemento di caos al sistema. Questo è noto come il problema degli N corpi.

È possibile derivare soluzioni per casi individuali specifici, ma non esiste una formula che descriva tutte le interazioni N-corpi. E il Sistema Solare è davvero molto complesso, con non solo otto pianeti e il Sole, ma asteroidi, pianeti nani e altri frammenti alla deriva.

Zhivkov e Tounchev hanno sviluppato un metodo numerico che traduce gli elementi orbitali dei pianeti (e Plutone) in 54 equazioni differenziali ordinarie del primo ordine. Il codice del computer, eseguito su un computer desktop, ha quindi eseguito i calcoli su 6.290.000 passaggi, ciascuno dei quali ha rappresentato circa sei giorni.

I calcoli suggeriscono che "la configurazione delle ellissi osculanti su cui i pianeti si muovono attorno al Sole rimarrà stabile per almeno 100.000 anni, nel senso che il semiasse maggiore di ciascun pianeta varia entro o meno dell'uno per cento", scrivono i ricercatori .

Precedenti simulazioni hanno scoperto che ci vorranno circa 100 miliardi di anni prima che il Sistema Solare si rompa e si disperda attraverso la Via Lattea.

Fino ad allora possiamo, almeno per il momento, dimenticarci di assistere a questa “manifestazione”: il Sole sarà ormai diventato una nana bianca.