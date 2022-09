Dopo oltre 100 anni è stata di nuovo avvistata...in un luogo insolito

Nella fauna selvatica a Kingston upon Thames, a sud-ovest di Londra, con grande stupore del team di ricercatori e per la prima volta in un secolo, è stata avvistata una martora.

Si tratta di un mammifero simile ad un ermellino e dalle dimensioni di un gatto, che abita solitamente in Scozia e nel nord dell'Inghilterra. Nonostante un tempo fossero diffusi in tutto il Regno Unito, ad oggi invece rientrano tra quegli animali in pericolo, che rischiano di fare quindi la fine del dugongo funzionalmente estinto in Cina.

L'animale così raro ed elusivo, è stato ripreso grazie ad una telecamera nascosta allestita in alcuni boschi a sud-ovest di Londra, da parte dell'organizzazione benefica Zoological Society of London (ZSL) nell'ambito del progetto "London HogWatch", il cui obiettivo primario è quello di monitorare i movimenti della popolazione dei ricci.

Con enorme stupore, i ricercatori hanno invece avuto la possibilità di scrutare e riprendere il curioso animale dal manto marrone e dai grandi occhi. Tuttavia, un quesito che gli esperti si pongono è come tale specie sia giunta fino a Londra.

Il dott. Chris Carbone, ricercatore presso l'Istituto di zoologia della ZSL, ha affermato infatti come il ritorno della fauna selvatica in una data area possa rappresentare un elemento molto positivo al quale prestare attenzione. Questo infatti, potrebbe significare che la qualità dell'habitat stia migliorando o ancora che le fonti di cibo naturale stiano aumentando.

Non ci resta quindi che attendere nuove risposte da parte del gruppo di ricerca che continuerà ad utilizzare le telecamere HogWatch allo scopo di capire se siano presenti altri membri della specie, monitorandone eventualmente i futuri spostamenti al fine di salvaguardare questo splendido animale, evitando di dover un giorno ricorrere alla scienza come avvenuto per la tigre della Tasmania che forse verrà riportata in vita.