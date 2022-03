Dopo quasi 100 anni dalla sua estinzione, il tilacino potrebbe essere riportato in vita

All'incirca 90 anni fa l'ultimo tilacino rimasto al mondo morì e la specie si estinse per sempre. I tilacini, noti anche come tigri della Tasmania, si sono estinti nel 1936 con la morte di Benjamin - l'ultimo membro confermato dello Zoo di Beaumaris di Hobart. Adesso, però, gli scienziati vogliono portarlo in vita.

I rapporti sugli avvistamenti di tilacino in natura sono continuati molto tempo dopo la morte dell'ultimo membro della specie. Il Dipartimento dei parchi, dell'acqua e dell'ambiente della Tasmania nel 2019 ha perfino pubblicato un documento di otto possibili avvistamenti (ovviamente non verificati) nei tre anni precedenti.

Uno studio nel 2017 ha affermato che le probabilità che l'animale sopravviva ancora sia di 1,6 trilioni contro uno. Tuttavia, da allora gli scienziati hanno sequenziato il genoma della creatura e un team spera di riportalo in vita. Un laboratorio di ricerca ha perfino ricevuto 5 milioni di dollari. "Grazie a questo generoso finanziamento siamo a un punto di svolta in cui possiamo sviluppare le tecnologie per riportare potenzialmente in vita una specie dall'estinzione e aiutare a salvaguardare altri marsupiali sull'orlo della scomparsa", ha dichiarato il professor Pask, della School of BioSciences dell'Università di Melbourne.

"Di tutte le specie proposte per la disestinzione, il tilacino è probabilmente il più convincente", afferma infine Pask. "L'habitat della Tasmania è rimasto sostanzialmente invariato, fornendo l'ambiente perfetto per reintrodurre il tilacino". Insomma, il tilacino potrebbe forse tornare in Australia, dopo quasi un secolo dalla sua scomparsa. A proposito, ecco l'ultimo video a colori dell'ultimo tilacino della Terra.