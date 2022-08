A 100 anni luce dalla Terra è stato scoperto un nuovo mondo fatto di acqua

Nella nostra galassia esistono numerosi corpi celesti davvero sorprendenti... immaginatevi nel nostro Universo quanti mondi possano esserci! È ancora presto per scrutare il cosmo alla ricerca di pianeti ed è meglio limitarsi - per adesso - alla Via Lattea che non smette mai di stupire. Recentemente, infatti, è stato scoperto un mondo oceanico.

L'esopianeta si trova a 100 anni luce dalla Terra in orbita attorno a una stella in un sistema binario. Sappiamo che la vita è possibile nei mondi che si trovano alla giusta distanza dal loro astro e che ospitano acqua liquida sulla loro superficie; il nuovo candidato potrebbe essere un ottimo concorrente per la presenza di esseri viventi.

Oltre a ospitare il prezioso liquido blu sulla superficie, l'esopianeta, soprannominato TOI-1452b, si trova anche nella "zona abitabile" - il che significa che l'esistenza dell'acqua liquida sulla sua superficie è ancora più probabile.

"TOI-1452 b è uno dei migliori candidati per un pianeta oceanico che abbiamo trovato fino ad oggi", ha affermato Charles Cadieux, autore principale e dottorando presso l'Université de Montréal. "Il suo raggio e la sua massa suggeriscono una densità molto più bassa di quella che ci si aspetterebbe da un pianeta che è fondamentalmente composto da metallo e roccia, come la Terra."

Secondo l'analisi del team, TOI-1452b potrebbe essere composto per il 30% di massa d'acqua (mentre sulla Terra l'acqua occupa meno dell'1% della massa). Gli esperti hanno individuato il corpo celeste grazie al telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e sperano di utilizzare al più presto il James Webb, che recentemente ha osservato Giove in tutta la sua bellezza, per scoprire nuovi, incredibili, dettagli.