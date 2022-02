Dopo 100 anni gli scienziati hanno svelato un segreto su questo strano insetto

I Caoboridi sono una piccola famiglia di insetti conosciuti con il nome comune di phantom midge - ovvero moscerini fantasmi. Queste creature hanno da sempre affascinato gli esperti perché oltre al volo hanno un'altra fantastica capacità: possono galleggiare sull'acqua.

Le larve, infatti, prima di prendere il volo devono prima crescere nell'acqua. Sappiamo che queste creature sono dotate di due paia di sacche piene di gas su entrambe le estremità del loro corpo. Non sapevamo, tuttavia, come gli insetti controllassero quegli strani organi... almeno fino ad adesso.

Nel 2018, proprio per caso, lo zoologo Philip Matthews ha notato un gruppo di larve che nuotavano in una vasca di bestiame piena di pioggia (a proposito, sapete che gli Emirati Arabi Uniti hanno creato la pioggia?). "Questi bizzarri insetti galleggiavano in modo neutro nell'acqua, cosa che non si vede fare dagli insetti". Così, incuriosito dalla faccenda, l'esperto ha studiato le larve e gli insetti in laboratorio.

Durante l'analisi è stato notato che, quando sottoposte a luce ultravioletta, le sacche d'aria iniziavano a brillare di un blu brillante. Il colore suggeriva che le sacche fossero fatte di una proteina nota come resilina, che ha qualità elastiche simili alla gomma. In un ambiente alcalino questa proteina ha una capacità speciale: si gonfia (mentre in un ambiente più acido la proteina si contrae).

Così, Matthews ha scoperto che sottoponendo le sacche degli insetti a soluzioni alcaline, queste si gonfiavano, mentre sottoponendole a soluzioni acide si restringevano. In che modo, quindi, questi insetti controllano le loro sacche? Semplicemente cambiano il pH delle loro pareti della sacca dell'aria. Si tratta di qualcosa mai visto all'interno del regno animale ed è così efficiente che i moscerini possono arrivare fino a 200 metri di profondità all'interno di uno specchio d'acqua.

