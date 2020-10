I 100 graffiti che nascondo i punti fondamentali della storia inglese

Più di 100 esemplari di graffiti incisi sui tronchi degli alberi nel parco nazionale della New Forest sono stati messi a disposizione di tutti online in una mappa interattiva per celebrare questi simboli risalenti a vari secoli.

La New Forest è una vastissima distesa di terra che copre parte dell'Hampshire e Wiltshire meridionale, due zone nell'Inghilterra del Sud. Il Domesday Book è la prima fonte scritta della storia d'Inghilterra che ne parla. Grazie ad esso, oggi sappiamo che la foreste divenne la riserva reale del sovrano Guglielmo I il Conquistatore.

Alberi di betulla, quercia e faggio divennero le tavole per molti uomini di epoche diverse per incidere i loro nomi o simboli dalle più varie forma. Questi erano, e sono, la prova più reale del desiderio umano, nel corso della storia, di trovare una qualsiasi forma di legame con la natura circostante.

Per esempio, sono molto presenti dei cerchi concentrici, diventati oggetto di studio da parte degli studiosi. Questi vengono chiamati "marchi di strega". Risalgono al Medioevo e, ovviamente, non vennero scavati da persone dai reali poteri magici. E' molto più probabile che vennero incisi da contadini locali che, secondo il folklore popolare, erano convinti che nella foresta potessero risiedere degli spiriti maligni.

Altri simboli che si possono distinguere nettamente rispetto agli altri sono delle incisioni di parti superiori di frecce. Queste erano chiamati "marchi del re". Nel XIX secolo erano usati dai marinai e dagli ufficiali del sovrano per indicare quali alberi diventavano parte del patrimonio reale. Lo scopo era assumerne la proprietà e usare il legno per costruire le navi che avrebbero composto la flotta navale contro le truppe napoleoniche.

La storia d'Inghilterra tracciata da questi segni sugli alberi arriva fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando gli uomini delle truppe alleate degli Stati Uniti arrivarono e segnarono i loro nomi e le date come segno del loro passaggio prima di dirigersi verso il campo d'aviazione Stoney Cross.

Sfortunatamente la terra coperta dalle foreste è andata, gradualmente, a diminuire. Oggi la superficie del bosco rappresenta meno della metà dell'intero parco, a causa del disboscamento intensivo che si è affermato tra i secoli XIX e XX. Inoltre, con la pubblicazione di queste foto, molti storici temono che i turisti si sentiranno in un qualche modo legittimati a marchiare un sito di immenso valore storico.

I proprietari del parco hanno assicurato che i graffiti, nonostante vadano a rovinarsi col tempo a causa della crescita degli alberi, verranno protetti come se fossero reperti di un museo. Al contrario, sembra che altre foreste che si trovano nel nostro mondo non riceveranno lo stesso trattamento