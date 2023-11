Oltre 100 inserzionisti hanno lasciato X di Elon Musk: lo svela un documento interno

Il fuggi fuggi di inserzionisti da X, potrebbe costare carissimo alla società di Elon Musk. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal New York Times basato su alcuni documenti interni, il social network potrebbe annunciare risultati trimestrali ben differenti da quelli precedenti.

Sulla base di alcuni documenti visionati dall’autorevole giornale, infatti, emerge che oltre 100 brand ed altri tipi di inserzionisti (come candidati politici) hanno sospeso i loro annunci sulla piattaforma, mentre altre dozzine di brand starebbero pensando di fare lo stesso. Qualora questi inserzionisti non dovessero tornare, X potrebbe perdere fino a 75 milioni di Dollari di entrate pubblicitarie.

I documenti in questione traccerebbero in vari modi il comportamento degli inserzionisti: a far “scoppiare” la bolla è stato il controverso tweet in cui Elon Musk appoggiava una teoria del complotto antisemita. A seguito di tale pubblicazione, l’organismo di controllo Media Matters ha diffuso un rapporto in cui mostrava gli annunci pubblicitari presenti su X accanto ai contenuti antisemiti. X dal suo canto ha intentato causa contro l’organizzazione, accusandola di aver “affiancato consapevolmente e maliziosamente immagini raffiguranti post di inserzionisti sulla piattaforma di social media di X Corp. accanto a contenuti neonazisti e di nazionalisti bianchi”.

Secondo il rapporto del Times, sarebbero tanti i brand che avrebbero sospeso le pubblicità: IBM, Apple e Disney hanno agito per primi, Lionsgate invece ha citato il tweet di Musk come motivo della sospensione delle campagne pubblicitarie, mentre Ubisoft è stata una delle prime società del comparto videoludico a ritirare le pubblicità. Airbnb avrebbe bloccato pubblicità per oltre un milione di dollari, mentre Netflix per 3 milioni. La piattaforma potrebbe perdere 4 milioni di Dollari di entrate pubblicitarie per la sospensione delle campagne da parte di Microsoft. Anche Uber e Coca-Cola, infine, hanno scelto di sospendere le loro pubblicità su X.

La piattaforma ha risposto al rapporto affermando che i dati esaminati sono obsoleti o “rappresentano un esercizio interno per valutare il rischio finale”.