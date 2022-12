Oltre 100 milioni di abbonati condividono l'account Netflix, in Italia sono 3 milioni

La lotta alla condivisione degli account Netflix continua ad essere oggetto di discussione, ed un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal snocciola degli interessanti dati sull’impatto che potrebbe avere questo stop sulla base di abbonati.

L’autorevole giornale osserva che a livello mondiale ci sono più di 100 milioni di spettatori Netflix che condividono l’abbonamento con amici, familiari o che stanno utilizzando le credenziali prese in prestito da persone di loro conoscenza. Un dato non di poco conto, se si tiene conto che la base di abbonati di Netflix è composta da circa 223 milioni di persone a livello mondiale.

Proprio tali dati potrebbero aver spinto la società americana ad adottare un approccio più morbido: piuttosto che vietare completamente la condivisione degli abbonamenti, Netflix ha preferito addebitare un piccolo extra (si parla di 3 Dollari ad account) e lanciare un abbonamento con pubblicità che però non ha riscosso il successo sperato.

Secondo quanto affermato da TVDigitalDivide, sulla base di alcuni dati diffusi da Statisica, in Italia il password sharing di Netflix coinvolgerebbe il 33% degli abbonati: 3 milioni di utenti su 9 milioni totali. Resta da capire cosa faranno questi nel momento in cui gli verrà chiesto di pagare un extra per continuare ad accedere al catalogo: fatecelo sapere tramite i commenti.