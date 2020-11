Più di 100 specie che si trovano in questo fiume rischiano l'estinzione

Nella Columbia Britannica, la provincia più occidentale del Canada, è possibile trovare l'estuario del fiume Fraser che ospita 102 specie a rischio di estinzione. Se non si dovesse fare nulla per preservare questa incredibile quantità di vita e biodiversità, le creature potranno essere considerate "funzionalmente estinte" in meno di 25 anni.

Al momento, infatti, non esiste alcun piano per salvare queste specie. L'autrice principale dello studio, Laura Kehoe afferma che non è troppo tardi per salvare queste specie... ma dobbiamo agire proprio adesso. C'è anche un prezzo per attuare questo salvataggio: "381 milioni di dollari in 25 anni o 15 milioni di dollari all'anno". Il tutto per investire in strategie che vanno dal ripristino dell'habitat acquatico e alla gestione del suolo.

C'è anche un piccolo problema: identificare le strategie di gestione per conservare le specie all'interno di tali regioni presenta enormi sfide. Tuttavia, il costo di non fare nulla sarà ancora più esoso in futuro. Più di tre milioni di cittadini della Columbia Britannica vivono vicino al fiume Fraser e molte di loro fanno affidamento su queste specie ed ecosistemi per il loro sostentamento, cultura e benessere.

Da queste zone potrebbero scomparire anche salmoni (che si orientano grazie al campo magnetico terrestre) e orche assassine (nemiche giurate degli squali). "Storicamente il valore di una pesca al salmone supera i 300 milioni di dollari all'anno e l'osservazione delle balene supera i 26 milioni di dollari. Se perdiamo fiorenti popolazioni di queste specie, perdiamo queste industrie. Il nostro studio suggerisce che investire nella conservazione crea posti di lavoro e opportunità economiche", afferma infine Kehoe.

Insomma, a fronte di queste ingenti perdite, si farà qualcosa per preservare queste specie? Staremo a vedere e siamo pronti a comunicarvelo.