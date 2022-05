Quanti sono 1500 bit su Twitch? Ecco il valore in euro

Dopo aver scoperto quanto costano 50 sub su Twitch, torniamo sulla piattaforma viola alla ricerca di un'altra risposta piuttosto gettonata dalla community: oggi parliamo dei bit, come comprarli e quanto costano.

In effetti è piuttosto semplice e intuitivo. Per farlo, occorre naturalmente avere un profilo attivo su Twitch con metodo di pagamento già inserito. Dopodiché, nell'angolo in alto a destra, accanto alla miniatura della nostra immagine profilo, occorre selezionare il pulsante Compra bit.

A questo punto comparirà un menu a tendina con le principali opzioni di acquisto a multipli di 10. Si parte da 100 bit, al costo di 1,54 euro, ma i quantitativi preimpostati arrivano fino a 25.000. Nello specifico:

100 bit - 1,54 euro

500 bit - 7,72 euro

1.500 bit - 22 euro

5.000 bit - 71 euro

10.000 bit - 138,92 euro

25.000 bit - 339,57 euro

Come avrete potuto notare, a differenza delle sub per cui non è previsto uno sconto per bundle di acquisto, con i bit la situazione è completamente diversa. Infatti, se fino a 500 bit il valore è fisso e in proporzione, è possibile usufruire di uno sconto crescente dal 5% fino al 12% dai 1.500 ai 25.000 bit, come illustrato anche nella figura in calce.

Sempre rimanendo sulla piattaforma di streaming, potrebbe interessarvi sapere anche quanto durano i VOD su Twitch, una risposta tutt'altro che scontata.