1000 fiumi di plastica sversano negli oceani del mondo

In un articolo pubblicato sulla rivista Science Advance, un gruppo di ricercatori internazionale, descrive i fattori che introducono la plastica nell'oceano, attraverso la creazione di un elenco di oltre 1000 fiumi in tutto il mondo.

Precedenti ricerche hanno dimostrato come un'enorme quantità di plastica artificiale si sia fatta strada negli oceani del pianeta, e sono molti gli studi che hanno confermato il tipo di impatto che tale materiale può avere sulle creature che vivono nel mare, in particolare quelle esposte alle microplastiche.

I ricercatori hanno quindi tentato di trovare le principali fonti di sversamento nell'oceano e per fare ciò hanno esaminato le possibili rotte scoprendo tre fattori fondamentali:

il vento e varie forme di precipitazione che spostano la plastica da un'area all'altra

che spostano la plastica da un'area all'altra il modo in cui viene utilizzato il territorio e la sua geografia (diversi tipi di terreno possono rendere più semplice lo spostamento dei materiali da parte degli agenti naturali)

(diversi tipi di terreno possono rendere più semplice lo spostamento dei materiali da parte degli agenti naturali) la distanza che la plastica deve percorrere per giungere al mare

Come dimostrato, la distanza di viaggio gioca quindi un ruolo fondamentale nella probabilità che le materie plastiche raggiungano l'oceano, i ricercatori hanno dunque utilizzato i fattori identificati nello studio come parte di un'indagine sui fiumi del mondo, notando come la maggior parte degli sversamenti plastici non derivava solamente da pochi sistemi fluviali molto grandi, come spesso si pensava.

Mentre studiavano infatti migliaia di fiumi in tutto il mondo, anche molto distanti dal mare, osservando le loro caratteristiche geologiche e la vicinanza ad aree popolate, hanno scoperto come moltissima plastica sia giunta fino all'oceano tramite piccoli corsi d'acqua.

I ricercatori sono quindi riusciti a creare una mappa che mostra i primi 1000 fiumi che contribuiscono fino all'80% di tutta la plastica scaricata negli oceani.