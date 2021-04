11 aprile 1814: quando Napoleone abdicò e venne esiliato sull'isola d'Elba

Era l'11 aprile del 1814 quando la parabola di Napoleone Bonaparte cominciò la sua graduale, ma inarrestabile, caduta. In quella fatidica data, infatti, l'imperatore francese firmò il Trattato di Fontainebleau, dichiarando la sua volontà di abdicare. Da quel momento, iniziò la sua fuga, che poté concludersi solo con lo sbarco all'isola d'Elba.

Per comprendere gli eventi che portarono alla fine dell'autorità di Bonaparte, bisogna percorrere la linea del tempo e tornare a dove tutto ebbe inizio, cioè durante la rivoluzione francese del 1789.

Nelle ultime decadi del Settecento, Napoleone aveva scalato la gerarchia militare con notevole impegno, finendo per guidare le sue truppe in numerose campagne vittoriose.

La guerra divenne l'unico modo per assicurare a se stesso un nome e una posizione sociale di rilievo nella società francese, quindi proseguì con le sue ambizioni, divenendo nel 1804 l'imperatore di Francia a tutti gli effetti.

Assicuratosi questo titolo, nel giro di 6 anni una gran parte delle terre dell'Europa centro-meridionale caddero sotto il suo controllo. In queste portò una serie di innovazioni che perdurarono anche dopo la sua caduta e l'inizio dell'era della Restaurazione, soprattutto sul piano giuridico e costituzionale.

Tuttavia, come affermò una volta il celebre professore Alessandro Barbero, vi è una costante nella storia da cui tutte le nazioni avrebbero dovuto imparare qualcosa: mai invadere la Russia.

Nel 1812 Napoleone, pensando che lo zar Alessandro I stesse complottando con l'Inghilterra per la formazione di una coalizione antifrancese, decise di invadere Mosca, dando inizio alla celebre campagna di Russia.

Furono 700 mila gli uomini spediti al fronte. Tuttavia, l'incompetenza dei luogotenenti, le difficoltà del terreno e le tattiche prudenti delle truppe dello zar costrinsero Napoleone a dover ritirare quei pochi soldati che sopravvissero nel giro di pochi mesi.

Nel 1814, Bonaparte arrivò a perdere gran parte dei territori europei precedentemente conquistati e dovette ritornare precipitosamente a Parigi, perché tutte le istituzioni politiche insorsero contro di lui.

Cercando di tenere testa alla coalizione delle forze nemiche, ripiegò a Fontainebleau, dove annunciò di suo malgrado l'intenzione di chiedere una pace.

Lo zar Alessandro I era entrato a Parigi vittorioso e l'imperatore francese, con le spalle al muro, decise di abdicare il 6 aprile dello stesso anno in favore del figlio. Tuttavia, il nemico chiese l'abdicazione totale, per poter restaurare sul trono di Francia la famiglia dei Borbone.

Indignato dal rifiuto, Napoleone provò a marciare nuovamente verso Parigi, ma alla fine dovette cedere e firmare la resa definitiva l'11 aprile.

La caduta del suo prestigio lo spinse a tentare il suicidio con una forte dose di arsenico, ma venne salvato in tempo dai suoi collaboratori. Dopo esser guarito, iniziò la sua drammatica fuga dalla Francia, per non finire tra le mani nemiche o della popolazione stessa che pochi anni prima aveva comandato.

Arrivò all'isola d'Elba il 4 maggio del 1814 e la coalizione anti-francese gli diede il diritto all'esilio. Inoltre, gli venne riconosciuto il rango di principe e la conservazione del titolo di imperatore. In seguito alla fuga dall'esilio nel 1815 e la seguente rovinosa sconfitta di Waterloo, fu trasferito sull'isola di Sant'Elena (dove poi morirà nel 1821).