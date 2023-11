11 bit diventa team red: AMD abbraccia The Invincible, Frostpunk 2 e Alters

Giusto in queste ore vi abbiamo raccontato la nostra più recente esperienza con 11 bit nella recensione di Invincible, un'opera intensa e appassionante prodotta con il contributo di AMD. Lo studio, però, ha annunciato ulteriori novità.

Szymon Jabłoński, direttore del reparto tecnologie per 11 bit, ha spiegato che "c'è sempre un costante bisogno di spingere la tecnologia nel gaming un po' più in là, per consentire a ogni generazione di videogiochi di sbalordire a livello visivo. Per gli ingegneri, lavorare con queste tecnologie è una sfida appassionante e per affrontarla abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con AMD".

"I nostri giochi", prosegue Jabłoński, "sono unici e hanno numerose sfaccettature. Lavorando con AMD, possiamo implementare alcune delle loro tecnologie più incredibili come AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) nei nostri titoli più recenti e ottimizzare quegli stessi titoli per massimizzarne le prestazioni e la fedeltà grafica sui processori AMD Ryzen e sulle GPU AMD Radeon".

I primi giochi del team che dovrebbero abbracciare FSR3 e Fluid Motion Frames sono Alters e Frostpunk 2, ma nessuno dei due è stato ancora distribuito. Tuttavia, AMD ha recentemente pubblicato un gameplay in 8K di The Invincible, acquisito neanche a dirlo con una macchina completamente "rossa", composta da un Ryzen 7 7800X3D e da una Radeon RX 7900 XTX.

Trovate il video, come sempre, in apertura a questa notizia.