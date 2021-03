11 Marzo 2011: quando la natura si abbatté sul Giappone, causando il disastro di Fukushima

Era l'11 Marzo del 2011, precisamente 10 anni fa, quando il più forte terremoto mai registrato nella storia del Giappone causò una serie di reazioni a catena catastrofiche, che misero in ginocchio la regione del Tōhoku. Tra i terribili eventi di quella giornata, non possiamo dimenticare il disastro alla centrale nucleare di Fukushima Dai-Ichi.

Erano le 14:46 quando i giapponesi iniziarono a sentire le prime scosse di quello che, successivamente, si sarebbe rivelato un sisma di magnitudo 8,9-9,0. L'epicentro, generatosi a 30 chilometri sotto il livello del mare, ha fatto sì che si generasse un terribile tsunami, con onde alte oltre i 10 metri d'altezza e con una velocità massima di 750 km/h.

Le prime prefetture colpite nella regione furono quella di Iwate, dove si abbatté un'onda di ben 40,5 metri, e quella di Miyagi. Ovviamente, però, la zona che ha fatto percepire la spaventosa gravità del fenomeno alla popolazione mondiale più di tutti è stata la prefettura di Fukushima.

Qui vi si trovavano alcune delle più importanti centrali nucleari dell'intero arcipelago. Immediatamente dopo il sisma, ben undici di queste si spensero automaticamente - grazie ai sistemi d'emergenza. Tuttavia, Fukushima Dai-Ichi (anche chiamata Fukushima I), insieme ad una sua omologa distante solo 11 km, iniziò a manifestare dei seri problemi a livello dei reattori.

A Fukushima I, prima del terremoto, ve ne erano tre attivi (l'1, il 2 e il 3) e altri tre spenti - per precedenti lavori di manutenzione. Quelli che sono stati disattivati con i sistemi d'emergenza, non erano, però, stati messi in completa sicurezza di fronte all'eventualità di uno tsunami.

I sistemi di raffreddamento, alimentati da generatori diesel, vennero fortemente danneggiati, a seguito dell'impatto delle onde. I tre reattori vennero lasciati senza energia elettrica per refrigerarsi e, di conseguenza, iniziarono a surriscaldarsi in maniera incontrollata. Le autorità, arrivati a quel punto, si videro costrette a dichiarare, per la prima volta nella storia del paese, l'emergenza nucleare.

Alle 15:36 del 12 marzo, la pressione dentro il reattore 1 portò ad una prima esplosione di idrogeno, che distrusse tutte le strutture esterne nelle vicinanze. Inoltre, venne confermato poco dopo che alcune delle barre di combustibile radioattivo si fossero fuse, rilasciando nell'aria più radiazioni in un'ora di quante ne venissero rigettate solitamente in un anno.

Per poter raffreddare il reattore, venne pompata addirittura acqua marina con l'aggiunta di acido borico.

Alla mezzanotte (ore italiane) del 15 marzo, invece, fu il turno del secondo reattore, che, subito dopo il maremoto, sembrava non essere ad uno stadio critico. L'esplosione e il rilascio di radiazioni fu tale che migliaia di persone, oltre a quelle già evacuate nei giorni precedenti, dovettero lasciare le loro case di corsa - anche al costo di essere portati via con un elicottero.

Il reattore 3, invece, esplose il 14 marzo, alle 11 del mattino, in seguito ad una fuga di idrogeno, che portò l'esplosione ad essere ancora più potente della prima che si era manifestata due giorni prima. In quell'evento un dipendente rimase contaminato dalle radiazioni e 6 operai rimasero feriti dall'impatto dell'esplosione.

Dall'11 fino al 15 marzo, tutti i residenti nel raggio di 30 km dalla centrale vennero evacuati, arrivando a contare più di 184 mila persone. Tuttavia, di quel tragico evento, che ancora oggi lascia tante domande aperte, si conta una sola vittima, morta di cancro a seguito della contaminazione da radiazioni.