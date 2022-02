Queste 11 slide hanno convinto Boris Johnson dell'esistenza della crisi climatica

Parlando di "ambiente" con amici, conoscenti, colleghi e familiari non è raro che qualcuno di loro inizi a sottovalutare la crisi climatica in atto, che sta mostrando sempre di più i suoi effetti (e siamo solo all'inizio). Purtroppo si tratta di un caso comune e molti non credono proprio nel cambiamento climatico.

Se dovesse capitarvi una discussione simile, fate vedere al miscredente le 11 slide che troverete su questo sito web. Il documento, composto da semplici 11 immagini, ha convinto perfino il primo ministro della Gran Bretagna, Boris Johnson, che il cambiamento climatico è reale ed è, soprattutto, causato dall'uomo.

"Ho chiesto agli scienziati del governo di esaminare tutto e, se si osserva la piega quasi verticale verso l'alto nel grafico della temperatura, il cambiamento climatico antropogenico, è molto difficile da contestare", ha affermato Johnson durante il Change Conference del 2021 delle Nazioni Unite. "Quello è stato un momento molto importante per me".

Nelle diapositive è possibile osservare un calo del ghiaccio marino artico, confrontando il ghiaccio perso nell'ultimo decennio con le dimensioni del Regno Unito, dell'Irlanda e della Francia. Un'altra ha mostrato l'innalzamento del livello del mare in tutto il Regno Unito (che farà sfollare 300 milioni di persone). Per quanto introduttiva sia stata la presentazione sul cambiamento climatico, sembra aver avuto un grande impatto sul Primo Ministro.

Johnson, ricordiamo, è colui che - riferendosi al cambiamento climatico - nel 2015 scriveva: "Sono sicuro che i leader globali hanno paura che l'attuale clima sia in qualche modo causato dall'umanità. Questa paura è priva di fondamento. Potrebbero esserci tanti motivi per questo caldo anomalo a dicembre, e questi non includono il riscaldamento globale".

Insomma, siamo contenti di vedere un netto cambiamento di punti di vista in favore della scienza... e del semplice ragionamento umano.