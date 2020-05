Nel 1100 la Luna scomparve dal cielo e adesso potremmo aver capito il motivo

Grazie allo studio di alcuni campioni prelevati dalle profondità dal ghiaccio, sappiamo che - circa un millennio fa - la Terra venne oscurata per settimane da una gigantesca nuvola di zolfo. Gli scienziati attribuirono il fenomeno alla violenta attività causata dal vulcano Ecla in Islanda. Tuttavia, potrebbe non essere il vero colpevole.

Il team dietro il nuovo studio ha raccolto delle documentazioni storiche, cercando documenti medievali di strane eclissi lunari "oscure". Secondo i dati della NASA, infatti, sette eclissi lunari totali sarebbero state osservabili in Europa nei primi 20 anni dell'ultimo millennio, tra il 1100 e il 1120.

Nella loro ricerca, gli esperti hanno trovato il resoconto di un testimone dell'epoca: "La quinta notte del mese di maggio apparve la luna che brillava di sera, e in seguito a poco a poco la sua luce diminuì, tanto che, non appena arrivò la notte, fu così completamente spenta senza luce", viene scritto nella Cronaca di Peterborough.

Questo avvenimento misterioso è stato discusso dagli astronomi di tutto il mondo, ma non hanno mai suggerito che potesse essere stato causato dalla presenza di aerosol vulcanici nella stratosfera, anche se questa è la causa più probabile, suggerisce il nuovo studio. Tuttavia, quale vulcano potrebbe essere stato il responsabile dell'evento? Visto che Ecla sembra essere "fuori da giochi".

Sebbene sia impossibile saperlo con certezza, il team ritiene che la spiegazione più probabile sia il Monte Asama in Giappone, che produsse una gigantesca eruzione durata mesi nel 1108. "C'è stato un incendio in cima al vulcano, uno spesso strato di cenere nel giardino del governatore, ovunque i campi e le risaie sono stato resi inadatti alla coltivazione. Non abbiamo mai visto questo nel paese. È una cosa molto strana e rara", descrive un resoconto dell'evento del 1108.

Oltre ai resoconti dei testimoni, i ricercatori hanno anche esaminato le prove sugli anelli degli alberi e hanno scoperto che l'anno 1109 è stato eccezionalmente freddo (circa 1 grado più freddo nell'emisfero nord). Inoltre, I ricercatori hanno trovato "un'abbondanza di testimonianze riferite a condizioni meteorologiche avverse, fallimenti delle colture e carestie in questi anni", osservando che "le prove raccolte suggeriscono che le difficoltà di sussistenza, iniziate nel 1109, si sono approfondite con la carestia in diverse regioni dell'Europa occidentale".

Tutte queste prove, messe insieme, ci offrono una prova del terribile evento che colpì il mondo un millennio fa.