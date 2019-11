Oltre 11mila scienziati hanno dichiarato ufficialmente un'emergenza climatica globale

Sappiamo che il nostro pianeta si trova in una piena emergenza climatica, e oltre 11.000 scienziati hanno firmato un messaggio importante a tutti i cittadini del mondo: se non apportiamo cambiamenti rapidi, profondi e duraturi alle nostre vite arriverà presto una "indicibile sofferenza".

Per più di 40 anni gli scienziati ci hanno avvertito di una crisi climatica incombente, eppure fino ad ora, le loro grida sono state accolte con poca attenzione. Tuttavia, la loro determinazione non ha fine e hanno deciso di riprovarci.

"Gli scienziati hanno l'obbligo morale di avvertire l'umanità di qualsiasi grande minaccia", afferma Thomas Newsome, scienziato ambientale dell'Università di Sydney. "Dai dati che abbiamo, è chiaro che stiamo affrontando un'emergenza climatica".

Newsome e colleghi (tra cui 250 scienziati italiani) hanno lanciato un grido disperato al mondo, incoraggiati dalla recente considerazione del clima da parte della popolazione. Il loro documento esplora quattro decenni di dati, che riguardano l'uso dell'energia, la temperatura, la popolazione, la deforestazione, il ghiaccio polare, i tassi di fertilità e anche le emissioni di carbonio.

Pubblicato per la prima volta oggi, il "foglio" ha già raccolto un numero impressionante di firme, da parte di scienziati di oltre 150 paesi diversi. "La crisi climatica è arrivata e sta accelerando più rapidamente di quanto sospettato", scrivono gli autori. "È più grave del previsto, minaccia gli ecosistemi naturali e il destino dell'umanità".

Dobbiamo diminuire drasticamente le emissioni di carbonio, utilizzare fonti di energia rinnovabile, diminuire il consumo di carne e tanto altro. I paesi più ricchi dovranno aprire la strada a questi cambiamenti, ammettono gli autori, ma è indispensabile sostenere anche le nazioni più povere.

Si può ancora fare qualcosa, non tutto è perduto. "Mentre le cose vanno male, non tutto è senza speranza", assicura Newsome. "Possiamo prendere provvedimenti per far fronte all'emergenza climatica".