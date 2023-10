12 anni senza Steve Jobs, Tim Cook gli rende onore: 'un visionario'

Il 5 ottobre 2011 il mondo ha perso una delle più grandi figure del mondo Tech. Si fa riferimento al più noto fondatore di Apple, Steve Jobs, una delle menti visionarie dietro al mondo come lo conosciamo oggi. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quella presentazione del primo iPhone, ma le applicazioni ci fanno ancora compagnia nel quotidiano.

Non è un caso che l'attuale CEO di Apple, Tim Cook, abbia utilizzato parole di ammirazione in un post in onore di Jobs su Twitter X: "Un pioniere che ha sfidato le convenzioni, un visionario che ha cambiato il mondo, un mentore e un amico. Ci manchi, Steve". Jobs se ne andò all'età di 56 anni, in seguito a una lunga lotta contro il cancro al pancreas.

Il decesso avvenne nella giornata seguente la presentazione dell'iPhone 4S, con quest'ultima che ebbe come figura chiave proprio quella di Tim Cook, come potete vedere nell'immagine presente in calce. L'attuale CEO di Apple presenziò inoltre all'evento "Celebrating Steve", organizzato nel campus Infinite Loop in seguito alla scomparsa di Jobs.

A settembre 2022 è stato lanciato il portale Steve Jobs Archive, un archivio online che include materiali storici relativi alla figura del visionario. A proposito invece della fondazione di Apple, quest'ultima avvenne, oltre che per mano di Jobs, grazie a Steve Wozniak e Ronald Wayne. Quest'ultimo, nell'ambito di un'intervista concessa a Everyeye nel 2021, raccontò ai nostri microfoni un Jobs agli inizi, ancora giovane ingegnere freelance. Potreste insomma voler recuperare anche quel pezzo di storia di Apple.