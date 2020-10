A 12 anni trova il fossile di un dinosauro durante un'escursione

Mentre il dodicenne Nathan Hrushkin stava facendo un'escursione con suo padre in Alberta, Canada, si è imbattuto in qualcosa che ha destato subito la curiosità del giovane: un gigantesco fossile che sporgeva dal terreno.

Sospettando di aver trovato qualcosa di grandioso, padre e figlio decidono di inviare una foto della loro scoperta al Royal Tyrrell Museum, un museo e un centro di ricerca paleontologico della zona. L'istituto ha confermato il sospetto iniziale: era stato trovato un vero osso di dinosauro; una parte di un giovane adrosauro, creature comunemente conosciute per il loro caratteristico "becco d'anatra".

Secondo la Nature Conservancy of Canada (NCC), la composizione geologica della proprietà rappresenta un periodo di tempo compreso tra 71 e 68 milioni di anni fa, riflesso attraverso strati di cenere vulcanica, arenarie, argille e, naturalmente, esemplari preistorici. In seguito al recupero del fossile, che componeva una parte del braccio del dinosauro, i ricercatori hanno scoperto tra 30 e 50 ossa nella parete del canyon, tutte appartenenti all'adrosauro.

Gli esemplari fossili sono stati rimossi con estrema cura e riportati al laboratorio del museo per ulteriori analisi. Questi sono i resti di una creatura giovane di circa tre o quattro anni. Scoperte del genere sono molto rare e solo pochissimi giovani esemplari sono stati portati alla luce. "Questi animali erano i più comuni in Alberta nel tardo Cretaceo, probabilmente erano comuni come i cervi di oggi", afferma François Therrien, un paleontologo del museo.