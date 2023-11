Gli ultimi 12 mesi sono stati i più caldi della storia della Terra

Nel corso degli ultimi dodici mesi, il nostro pianeta ha registrato le temperature più elevate degli ultimi 150 anni, forse addirittura degli ultimi 125.000 anni, un fenomeno attribuito al cambiamento climatico causato dall'uomo, secondo un recente rapporto.

Da novembre 2022 a ottobre 2023, la temperatura media globale è stata superiore di circa 1,3 gradi Celsius rispetto alla media del periodo 1850-1900. Questo dato si avvicina pericolosamente alla soglia di 1,5 gradi, spesso citata come punto di non ritorno per impatti irreversibili sul clima. Circa un quarto della popolazione mondiale ha vissuto ondate di calore di almeno cinque giorni, intensificate dal cambiamento climatico.

Il rapporto, pubblicato il 9 novembre, anticipa la 28ª Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, prevista per il 30 novembre. L'intenzione è chiara: evidenziare il ruolo predominante dei combustibili fossili nel riscaldamento globale e sollecitare un'azione decisa da parte delle nazioni del mondo. Il rapporto non si limita a numeri globali astratti, ma quantifica le temperature che le persone vivono quotidianamente, mostrando quanto il cambiamento climatico influenzi la vita di tutti i giorni.

L'analisi si basa sull'Indice di Cambiamento Climatico (CSI), un sistema che combina dati osservativi e simulazioni climatiche per valutare la probabilità che le variazioni locali di temperatura siano attribuibili al cambiamento climatico. Secondo questo indice, circa il 90% della popolazione mondiale, ovvero 7,3 miliardi di persone, ha sperimentato almeno 10 giorni di temperature estreme nell'ultimo anno, fortemente influenzate dal cambiamento climatico.

Il rapporto evidenzia anche le disuguaglianze nell'impatto del cambiamento climatico: i paesi meno sviluppati, che hanno contribuito meno alle emissioni di combustibili fossili, sono tra i più colpiti. Allo stesso tempo, gli impatti climatici si stanno accelerando anche nei paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, che hanno vissuto ondate di calore devastanti.

In conclusione, il rapporto sottolinea l'importanza di una riduzione immediata dei combustibili fossili per fermare l'escalation delle temperature globali e delle ondate di calore. Sebbene alcuni effetti delle emissioni del secolo scorso, come il calore assorbito dagli oceani o i ghiacciai sciolti, non possano essere immediatamente invertiti, è ancora possibile mantenere il pianeta al di sotto della soglia di riscaldamento di 1,5 gradi, se si agisce con determinazione e urgenza.