Ben 12 milioni di chilometri quadrati sprofonderanno forse tra 20 anni: ecco dove

Vi abbiamo riferito che il livello dell'acqua aumenterà di 18 centimetri in meno di 80 anni. Tuttavia, un nuovissimo studio ha rivelato che la terra potrebbe letteralmente sprofondare in tutto il mondo proprio sotto i nostri piedi. Il motivo non è il cambiamento climatico questa volta.

"La subsidenza, l'abbassamento della superficie terrestre, è un rischio potenzialmente distruttivo che può essere causato da un'ampia gamma di fattori scatenanti naturali o antropici. Ma principalmente deriva dalla mobilizzazione sotterranea solida o fluida", afferma lo studio. La subsidenza, quindi, è un lento e progressivo sprofondamento del fondo di un bacino marino o di una determinata area.

La ricerca stima che 12 milioni di chilometri quadrati potrebbero sprofondare entro il 2040. Secondo il lavoro degli esperti il motivo principale di questo fenomeno è causato da attività umane come l'estrazione di petrolio, gas naturale e acque sotterranee.

"Durante i prossimi decenni, la popolazione globale e la crescita economica continueranno ad aumentare la domanda di acque sotterranee [...] probabilmente aumenteranno il verificarsi di cedimenti del suolo e i relativi danni o impatti", scrivono gli autori dello studio, pubblicato sull'illustrissima rivista Science.

I ricercatori hanno scoperto che almeno 200 località in 34 paesi hanno assistito a cedimenti dovuti all'esaurimento delle acque sotterranee nel secolo scorso. "I nostri risultati identificano 1.596 grandi città, ovvero circa il 22% delle 7.343 principali città del mondo che si trovano in potenziali aree di subsidenza", si legge nello studio. Le aree che hanno maggiori probabilità di sprofondare in futuro sono situate all'interno e intorno a centri urbani altamente popolati.

Gli addetti ai lavori esortano i leader dei paesi a formulare "politiche efficaci di cedimento del suolo che mancano nella maggior parte dei paesi del mondo", così da evitare questo possibilissimo problema.