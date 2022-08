12 Panda si nascondono amorevolmente, li vedi? Verifica visiva di 30 secondi

È dalla sfida di 20 secondi dei pazienti del dottore che non diamo un limite di tempo a una "verifica visiva". Tuttavia, l'immagine che vede nascosti 12 amorevoli panda non può che risultare un enigma a tempo, così che tu possa divertirti ulteriormente e metterti alla prova.

Va bene: dato che siamo ancora nel periodo estivo e probabilmente starai provando a rilassarti, questa volta ti diamo 30 secondi. È un limite di tempo un po' più ampio rispetto alla succitata sfida, che sicuramente ti consentirà quantomeno di scovare qualche panda a spasso per lo scenario naturale. Al solito, se vuoi puoi provare a impostare un timer sullo smartphone, ma in realtà la regola dei secondi non è poi così ferrea.

L'importante infatti e divertirsi e rimanere in relax, proprio come in molti hanno già fatto con la sfida di 5 secondi del panda tra i pinguini (forse abbiamo dato un indizio di troppo per quella "verifica visiva", ma a tempo di distanza dalla pubblicazione ci può stare). Se vuoi invece un indizio per l'immagine presente in questa sede, potrebbe interessarti sapere che, più che animali, ci sono delle facce di panda ben mimetizzate.

Se pensi anche tu che questi animali siano amorevoli, potresti voler fare un salto indietro nel tempo e dare una chance all'ormai ben nota illusione ottica del panda. Pubblicata su queste pagine nel luglio del 2021, quell'immagine nel corso del tempo è infatti riuscita a generare un "effetto wow" in molte persone.