Dopo 120 anni questo bambù sta crescendo, ma è una notizia molto brutta

Un fenomeno che si ripete solo una volta ogni 120 anni: la fioritura del bambù henon, Phyllostachys nigra var. henonis. Questo straordinario ciclo di vita cela però un lato oscuro, una minaccia silenziosa che potrebbe avere ripercussioni significative sull'ambiente e sull'economia.

La fioritura del bambù, un evento che si manifesta con una cadenza secolare, è un momento di grande fascino, ma segna anche l'inizio di una fase critica per la pianta: dopo aver dispiegato i suoi fiori, il bambù muore. Questo ciclo di vita rappresenta un enigma per i botanici e un dilemma per chi si occupa della produzione di bambù. L'ultima grande fioritura si è verificata nel 1908, e la prossima è prevista intorno al 2028.

Tuttavia, un evento anticipato nel 2020 ha offerto agli scienziati dell'Università di Hiroshima l'opportunità di studiare da vicino questo fenomeno. Le loro scoperte, tuttavia, non sono state incoraggianti: il bambù non ha prodotto semi in grado di germinare e non si sono osservati segni di rigenerazione nei primi tre anni dopo la fioritura. Questa mancanza di rigenerazione naturale del bambù henon potrebbe avere conseguenze gravi.

La lenta rinascita della pianta implica un periodo prolungato in cui il bambù non può essere raccolto, influenzando l'economia delle comunità che dipendono da questa risorsa. Inoltre, il declino del bambù potrebbe portare a cambiamenti drastici nella vegetazione e nella copertura del suolo, alterando gli ecosistemi e influenzando la biodiversità.

Questo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, getta una nuova luce su un fenomeno naturale affascinante, ma solleva anche interrogativi urgenti sulla sostenibilità e sulle pratiche di gestione del bambù. A proposito, questa pianta non è la più veloce esistente.