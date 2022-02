13.000 anni fa frammenti di cometa causarono era glaciale con incendi in tutto il mondo

Di incendi spaventosi ed estremamente pericolosi ne abbiamo visti diversi negli ultimi anni, tutti causati con cogni probabilità dal riscaldamento globale. Il caso dell’incendio in Siberia dell’estate 2021 ha fatto scalpore ma, tornando indietro nel tempo, troviamo anche una serie di incendi che hanno coperto un decimo della superficie terrestre.

Avete letto bene: quella che potrebbe essere definita una vera e propria tempesta di fuoco si è verificata circa 12.800 anni fa e la causa, stando alle ultime ipotesi, sembrerebbe trovarsi nei frammenti di una cometa da circa 100 chilometri di diametro, i quali sono piovuti sulla Terra portando a tale disastro. Si tratta ancora di una ipotesi ma, come affermato dal coautore dello studio Adrian Melott, “c’è un’enorme quantità di prove spiegabili solamente da un grande impatto cosmico”.

Questa serie di incendi è stata analizzata nel dettaglio misurando marcatori geochimici e isotopici da oltre 170 siti in tutto il mondo, tra cui i livelli di polline in aree dove foreste di pini sono state sostituite da pioppi. E anzi, alcuni campioni di tale cometa sembrerebbero essere stati scoperti e studiati dopo tutto questo tempo, dato che nelle aree interessate sono state trovate alte concentrazioni di platino, ammonio e nitrato.

C’è però un dettaglio importante: a causa di questi incendi si sarebbero sollevate nubi di polvere tali da dare il via a una mini era glaciale, con la quale la Terra è rimasta al freddo per altri mille anni circa in quello che viene chiamato “Dryas recente” o “grande congelamento”, seguente l’interstadiale di Bølling-Allerød alla fine del Pleistocene. In questo periodo si manifestò siccità nel Levante, la foresta scandinava venne sostituita dalla tundra glaciale e si notò un aumento di neve e ghiacci sulle catene montuose di tutto il mondo.

A proposito di incendi antichi, sapevate che sulla Terra c’è un incendio che brucia da oltre 6.000 anni?