13.000 anni fa una tempesta di fuoco coprì il 10% della superficie terrestre

Secondo uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista Journal of Geology, circa 12.800 anni fa un decimo della superfice terrestre venne coperta dalla fiamme. Un evento catastrofico che creò anche una piccola era glaciale dalla durata di circa 1.000 anni.

"L'ipotesi è che una grande cometa si sia frammentata e che i frammenti abbiano colpito la Terra, causando questo disastro", ha dichiarato Adrian Melott dell'Università del Kansas, coautore dello studio del 2018. Numerose firme chimiche - come anidride carbonica, nitrato, ammoniaca e molte altre sostanze - indicano che il 10% della superficie della Terra, o circa 10 milioni di chilometri quadrati, siano stati consumati dagli incendi.

Per confermare quanto detto, gli scienziati hanno misurato un gran numero di marcatori geochimici e isotopici da oltre 170 siti in tutto il mondo, coinvolgendo un team di 24 scienziati. Secondo le analisi degli esperti, molte foreste di pini vennero bruciate e furono sostituite da alberi di pioppi, una specie specializzata nella copertura di terreni aridi.

Nei campioni analizzati dai ricercatori sono state rilevate anche alte concentrazioni di platino, un minerale che può essere trovato all'interno delle comete e degli asteroidi. "I calcoli suggeriscono che l'impatto avrebbe esaurito lo strato di ozono, causando un aumento del cancro della pelle e altri effetti negativi sulla salute", ha affermato Melott.

Questi 1.000 anni di raffreddamento hanno anche un nome: "Younger Dryas" o "Dryas recente". Prima gli scienziati pensavano che potesse essere attribuito al cambiamento delle correnti oceaniche, ma questa nuova ipotesi dello scontro di una cometa potrebbe sostituire la vecchia teoria. Come sempre, non tutti sono d'accordo su questa ipotesi, ma le prove raccolte negli anni non possono più essere ignorate.

