13 app, giochi e temi Android in regalo oggi sul Google Play Store

Per la giornata di oggi il Google Play Store propone tredici contenuti tra giochi, temi ed applicazioni Android in regalo ai propri utenti. Il numero è ovviamente inferiore rispetto alle 30 app di qualche giorno fa, ma comunque non mancano le novità interessanti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Applicazioni

Autoroid - Automation Device Settings

APN Notificator

CUBE: Model and measure in AR

Lecture Notes - Classroom Notes Made Simple

Ai. Gallery

Giochi

Battle Royale: Surviours

HEXASMASH 2 • Ball Shooter Physics Puzzle

Night Survivor PRO

Football Challenger - League

Undertones

Cash Knight Soul Special

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Impossible Reality 3D Pro lwp

Mono - Icon Pack

Come sempre a fianco di questi omaggi, il Play Store di Android propone agli utenti una vasta gamma di offerte su giochi, temi e pacchetti di personalizzazione.

La lista completa è disponibile tramite la pagina Androidpolice, su cui sono presenti le indicazioni precise sul cambio di prezzo ed anche la data di scadenza delle offerte.

Tra gli omaggi più interessanti figura senza dubbio Battle Royale: Surviours, ma anche Football Challenger - League, che può essere scaricato gratuitamente fino al prossimo 18 Giugno. Per quanto riguarda gli omaggi sulle applicazioni, invece, Ai. Gallery sarà disponibile fino al 20 del mese.

Fateci sapere tramite i commenti se c'è qualcosa di vostro interesse o meno.