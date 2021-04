14.600 anni fa i mari si sono alzati 10 volte più velocemente di oggi: ecco perché

Un nuovo e interessante studio pubblicato da un team guidato da scienziati della Durham University ha scoperto che, quando la calotta glaciale alla fine dell'ultima era glaciale si sciolse, potrebbe aver causato un aumento del livello del mare 10 volte di quello attuale.

In un periodo di 500 anni, 14.600 anni fa, il livello degli oceani di tutto il mondo è aumentato di 3,6 metri per secolo. In tutto il livello dell'acqua è arrivato a più di 18 metri, un dato davvero allarmante che deve metterci in guardia riguardo all'attuale scioglimento del ghiaccio - e del conseguente aumento del livello del mare.

"Abbiamo scoperto che la maggior parte del rapido innalzamento del livello del mare era dovuto allo scioglimento della calotta glaciale in Nord America e Scandinavia, con un contributo sorprendentemente piccolo dall'Antartide", ha dichiarato la coautrice dello studio Pippa Whitehouse, del dipartimento di geografia della Durham University.

Cos'ha innescato lo scioglimento dei ghiacci? Questa è la prossima grande domanda che gli scienziati devono capire. Gli attuali modelli utilizzati da molti scienziati del clima stimano che il livello globale del mare potrebbe aumentare di 1 o 2 metri entro la fine di questo secolo. Identificare ancora al meglio questo evento passato, affermano gli scienziati, aiuterà a migliorare l'accuratezza dei modelli climatici per il futuro.