14 anni fa Steve Jobs presentava il primo iPad: lo storico keynote

Non è passato molto da quando abbiamo ricordato su queste pagine i 40 anni del primo Macintosh. Tuttavia, è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine a un altro momento storico per il mondo Tech. Sono infatti passati 14 anni dalla presentazione del primo iPad.

A tal proposito, come fatto notare anche da Wccftech, la ben nota presentazione di Steve Jobs risale al 27 gennaio 2010, nell'ambito di uno Special Event organizzato da Apple a pochi giorni dal termine del Consumer Electronics Show (CES). Si trattava di un momento di grande attesa, visto che l'idea di un "tablet di Apple" circolava tra gli appassionati da un po' di tempo.

Se vi siete persi quei momenti (oppure avete intenzione di "riviverli"), potrebbe interessarvi sapere che la conferenza coinvolta è stata ricaricata ormai da anni sul canale YouTube the unofficial AppleKeynotes channel. Basta dare un'occhiata anche solamente ai primi secondi per comprendere l'enorme entusiasmo che si respirava, in attesa che Jobs pronunciasse l'iconico "We call it the iPad".

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, considerando anche che oggi le vendite hardware diminuiscono col passare dei trimestri, ma Apple continua a dominare il mercato tablet. Di certo, tutto questo non sarebbe stato possibile senza il lancio di quell'iPad di prima generazione.