Ecco i 14 modi che potrebbero portare l'umanità all'estinzione

Il nostro successo come specie è tutt'altro che scontato. Una nuova ricerca condotta da un team dell'Università di Stoccolma, in Svezia, mette in luce 14 diverse "trappole evolutive" nelle quali la nostra popolazione globale potrebbe cadere, portando potenzialmente alla nostra rovina.

Secondo gli studiosi, parte del problema risiede nel nostro eccessivo benessere: il nostro dominio e successo stanno portando a conseguenze pericolose. Attualmente ci troviamo in una fase di policrisi, dove minacce multiple, dal cambiamento climatico alle pandemie globali, stanno minacciando di porre fine all'era dell'Antropocene prima del previsto.

Le trappole sono interconnesse, con una moltitudine di fattori contributivi coinvolti. Tra le 14 possibili vie senza uscita per l'umanità, cinque sono etichettate come globali: la semplificazione (sistemi troppo specializzati per adattarsi, come l'agricoltura monoculturale), la crescita per la crescita (una ricerca incessante di crescita che danneggia il benessere), il superamento (usare più di quanto la Terra possa fornire), la divisione (conflitti internazionali) e il contagio (malattie infettive, ad esempio).

Altre cinque sono descritte come trappole tecnologiche: il blocco infrastrutturale (come nel caso dei combustibili fossili), l'inquinamento chimico, la tecnologia esistenziale (come le armi nucleari), l'autonomia tecnologica (inclusa l'IA) e la dis/misinformativa. Le rimanenti quattro sono denominate trappole strutturali dai ricercatori: il corto termine, il consumo eccessivo, la disconnessione dalla biosfera e la perdita di capitale sociale locale, dove un mondo sempre più digitale interrompe l'interazione sociale e potenzialmente contribuisce a ulteriori divisioni.

Ciò che è ancora più allarmante è che queste vie senza uscita tendono a rafforzarsi a vicenda, il che significa che è probabile che ci troveremo intrappolati in più di una. "Le trappole evolutive sono un concetto ben noto nel mondo animale", afferma l'antropologo Peter Søgaard Jørgensen dell'Università di Stoccolma. "Proprio come molti insetti sono attratti dalla luce, un riflesso evolutivo che può portarli alla morte nel mondo moderno, l'umanità rischia di rispondere a nuovi fenomeni in modi dannosi."

Nonostante il quadro fosco, i ricercatori non si arrendono. Quello che serve ora, secondo il team, è una trasformazione attiva - non solo accettare di andare con la corrente, ma sforzi deliberati nella direzione opposta. Potremmo essere una specie miope e distruttiva, ma siamo anche creativi, innovativi e collaborativi, sottolineano i ricercatori.

Ciò significa che il nostro destino non è ancora scritto. "Una cosa molto semplice che tutti possono fare è impegnarsi di più nella natura e nella società, imparando sia le conseguenze globali positive che negative delle nostre azioni locali", dice Jørgensen. "Non c'è niente di meglio che esporre se stessi a ciò che ha bisogno di essere protetto."