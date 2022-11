Dal 14 Novembre 2022 cambiano le regole per la portabilità dei numeri: ecco le novità

Da lunedì prossimo, 14 novembre 2022, entrerà in vigore la direttiva AGCOM n.86/21/CIR che introdurrà delle novità al processo di probabilità dei numeri mobili e di sostituzione delle SIM.

L’annuncio è arrivato direttamente dal community manager di Ho. Mobile, ma abbraccerà tutti gli operatori. Obiettivo di queste nuove regole è evitare il furto del numero mobile attraverso la procedura nota come SIM SWAP.

Le novità saranno tante, e riguarderanno anche la documentazione da presentare. Innanzitutto, è previsto che la portabilità di un numero mobile venga richiesta esclusivamente dal titolare, e prima di procedere con il via alle operazioni è necessario che chi di dovere verifichi a chi è intestata la SIM. Quest’ultima dovrà essere attiva e funzionante: se è guasta, smarrita o rubata non si potrà procedere con la portabilità ed il cliente sarà tenuto a richiedere una nuova SIM o presentare denuncia in caso di smarrimento o rubata.

Una verifica aggiuntiva sarà richiesta anche al nuovo operatore, che dovrà seguire una procedura di pre-validazione. Inoltre, durante il processo di portabilità è fatto obbligo di verificare la corrispondenza del numero e del codice fiscale.

Per quanto riguarda la documentazione invece, è necessario presentare:

la copia del documento di riconoscimento;

la copia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria;

la copia della SIM dell’attuale operatore.

Il cliente dovrà essere informato durante tutte le fasi del processo fino al termine.

A cambiare sarà anche il processo di sostituzione delle SIM o il cambio dell’intestatario, per cui saranno applicate le stesse modalità di verifica preventiva.