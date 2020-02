Il 14% di tutte le stelle massicce dell'Universo sono destinate a scontrarsi in buchi neri

Il LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) inaugurò una nuova era dell'astronomia quando rilevò per la prima volta le onde gravitazionali nel 2015. Quelle onde nacquero da una collisione tra due enormi buchi neri circa 1.3 miliardi di anni fa. Da quel primo evento, LIGO ha annunciato il rilevamento di oltre 40 collisioni.

Ora che LIGO ha rilevato un certo numero di questi eventi, sorgono due domande: come fanno i processi stellari a produrre questi enormi buchi neri (30 masse solari o più)? Come si avvicinano abbastanza da unirsi, nella vita dell'Universo?

"Con questo studio, abbiamo condotto uno studio forense sulla collisione dei buchi neri utilizzando le osservazioni astrofisiche attualmente disponibili. Nel processo, abbiamo sviluppato un vincolo fondamentale, o budget, che ci parla della frazione di stelle dall'inizio dell'Universo che sono destinate a scontrarsi come buchi neri", ha dichiarato Karan Jani, astrofisico della Vanderbilt University che studia i buchi neri e uno degli autori dello studio.

Gli autori hanno utilizzato gli eventi LIGO per creare una sorta di inventario delle risorse spaziali e temporali dell'Universo in qualsiasi punto. "Hanno quindi sviluppato i vincoli che rappresentano ogni fase del processo binario del buco nero: il numero di stelle disponibili nell'Universo, il processo di ciascuna stella diventa buco nero e il rilevamento dell'eventuale collisione di quei buchi neri, raccolti centinaia di milioni di anni dopo da LIGO come onde gravitazionali emesse dall'impatto", si legge nel comunicato stampa



"Dalle osservazioni attuali, scopriamo che il 14% di tutte le stelle massicce nell'Universo sono destinate a scontrarsi come buchi neri", aggiunge infine Jani. "Questi ulteriori vincoli nel nostro quadro dovrebbero aiutare i ricercatori a tracciare la storia dei buchi neri, rispondendo a vecchie domande e senza dubbio aprendo scenari più esotici".