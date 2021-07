Dopo 140 anni riscoperte queste 'misteriose' cellule gialle di mare: ecco cosa sono

In mezzo ai tessuti di anemoni di mare, coralli e meduse è possibile trovare diversi microrganismi fotosintetici unicellulari che vivono tipicamente in simbiosi con queste creature: vengono chiamati zooxantelle o zooxanthellae e sono state descritte più di un secolo fa... anche se sono state "dimenticate" da molti scienziati.

Tuttavia, un nuovo documento pubblicato sull'European Journal of Phycology ha descritto sei nuove specie provenienti da tutto il mondo. "Il nostro team comprende scienziati di sette paesi e siamo stati in grado di raccogliere questi campioni, alcuni perfino durante la pandemia globale", ha affermato l'autore principale dello studio, il biologo Todd LaJeunesse della Penn State University.

Queste creature vennero descritte per la prima volta da dallo scienziato Karl Brandt nel 1881. Nello stesso periodo a studiare le zooxantelle c'era anche lo scienziato Patrick Geddes. Quest'ultimo scoprì nel 1882 che, oltre ad essere "cellule" separate dagli animali in cui si trovavano, erano anche creature benefiche per gli organismi ospiti.

Queste zooxantelle sono per lo più alghe unicellulari dinoflagellate. Nel nuovo studio, però, i ricercatori hanno esaminato più da vicino queste cellule gialle, utilizzando dati genetici, dati geografici e dati morfologici per analizzare esattamente il loro posto nell'albero genealogico. Secondo gli studi del team, gli organismi esaminati fanno parte di un nuovo genere, chiamato Philozoon (proposto anche da Geddes).

"Ogni specie mostra un'elevata fedeltà dell'ospite per particolari specie di anemoni di mare, coralli molli, coralli duri e una medusa rizostoma", scrivono gli esperti. "Trovare e descrivere queste nuove specie in acque fredde mette in evidenza la capacità di questi organismi di evolversi e vivere in un ampio gamma di condizioni ambientali".