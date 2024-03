140 tombe medioevali sono state trovate all'interno di un'abbazia dell'Irlanda del nord

Un importante ritrovamento avvenuto all'interno di una vecchia abbazia promette di riscrivere la storia tardo medioevale dell'Irlanda del nord. All'interno infatti di quello che un tempo era il cimitero del monastero di Woodburn, sono state ritrovate 140 tombe d'inestimabile valore.

A dare la notizia è stata la rete nazionale della BBC, che ha intervistato gli archeologi ancora intenti ad ispezionare le tombe e il loro contenuto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da chi sta compiendo lo scavo, quasi tutte le tombe che sono state trovate contengono dei resti umani, la maggior parte dei quali appartengono a degli uomini. All'interno di un piccolo gruppo di tombe tuttavia gli archeologi hanno anche trovato dei bambini e delle donne, chiaro indizio di come questo cimitero venne utilizzato non solo per inumare i frati dell'abbazia ma anche alcuni abitanti del villaggio vicino, che in seguito sarebbe divenuta Carrickfergus, un comune nella contea di Antrim.

La maggioranza dei reperti, hanno chiarito gli archeologi, provengono dal XIV o dal XV secolo e sono stati orientati in direzione ovest-est, come descritto dal sacerdote inglese John Mirk che credeva che in tal modo i defunti avrebbero visto per prima il volto di Cristo, una volta giunto il giorno del Giudizio e della risurrezione dei morti. Tuttavia, alcune tombe sono state disposte anche in direzione nord-sud, contravvenendo alla tradizione medievale e ai consigli di Mirk, che radunò all'interno del suo libro Festial.

Le ragioni che hanno indotto i monaci a seppellire queste persone in maniera diversa rispetto al resto dei defunti sono probabilmente collegate alla loro vita terrena. Gli archeologi infatti presumano che le persone trovate all'interno di queste tombe, disposte in direzione nord-sud, siano dei criminali o delle persone che non hanno meritato in vita di aver celebrato i riti funebri, come i suicidi. Non sarebbe d'altronde la prima volta che li archeologi trovano dei cimiteri in cui i defunti sono stati inumati secondo regole o posizioni bizzarre. Nel Medioevo per esempio si tendeva a seppellire gli assassini con la faccia in giù, di modo che non potessero mai risorgere.

"È anche probabile che alcuni di questi morti siano stati sepolti di fretta non perché fossero colpevoli di chissà quale colpa, ma per via dell'epidemie" hanno aggiunto gli studiosi, che stanno collaborando negli scavi. La peste colpì infatti l'Irlanda del Nord sul finire del XIV secolo e la morte in massa della popolazione potrebbe aver influito sulle modalità di sepoltura.

È comunque certo che alcune delle tombe ritrovate sono state scavate per dei pericolosi criminali, visto che la loro fossa semplice è stata scavata lontana dalle altre fosse, probabilmente lontano dal suolo consacrato dalla chiesa.

"A quell'epoca la punizione definitiva per un criminale era quella di seppellirli in un terreno non consacrato, che nel contesto culturale cristiano medievale significava trattare i morti come una non persona, privi della possibilità di salvezza" ha affermato Roberta Gilchrist, professoressa di archeologia medievale all'Università di Reading.

Questo ritrovamento è considerato importante dagli storici perché fino a questo momento non c'erano in Irlanda molte informazioni relative a questo periodo storico, abbastanza convulso per la società, in quanto il popolo irlandese si ritrovò improvvisamente a lottare contro l'esercito inglese di origine protestante, di seguito allo scisma del controverso Enrico VIII.

Per datare la data corretta della morte di ciascuno defunto, gli archeologi stanno ora completando le indagini isotopiche, così da avere uno scenario completo della storia dell'intera comunità.