Nel 1467 si poteva già divorziare, ma in un modo davvero pericoloso

Nel periodo medievale il combattimento era una pratica molto utilizzata, specialmente per stabilire chi fosse il colpevole da dover giustiziare. Gli scontri potevano avvenire anche tra uomo e donna, come testimonia il libro di Hans Talhoffer.

Quest'ultimo infatti, nel 1467 scrisse Fechtbuch, un libro che forniva istruzioni ed illustrazioni su queste pratiche. Tra le pagine di questo libro si possono trovare illustrazioni raffiguranti un uomo ed una donna che lottano.

Si pensa che nel medioevo fosse possibile divorziare e che mediante il combattimento, si potesse stabilire chi dei due dovesse essere giustiziato. Dalle istruzioni riportate sul libro, è possibile capire come avvenisse il tutto.

A causa delle diversità fisiche, l'uomo doveva lottare stando all'interno di una buca e si serviva di una mazza. La donna, invece, era libera di combattere fuori dalla buca, servendosi di una fionda e di tre pietre pesanti.

Nel libro Talhoffer spiega quanto fosse importante per la donna mantenere le distanze. Infatti, se questa si fosse avvicinata più del dovuto, per l'uomo sarebbe stato semplice afferrarla per le gambe, gettarla a terra e trascinarla all'interno della buca.

La fionda e la mazza, tuttavia, servivano solo nei primi attimi della faida. Infatti, una volta immobilizzato il nemico, si passava ad un combattimento corpo a corpo il cui scopo era quello di condannare a morte l'altro.

Il medioevo viene definito come periodo oscuro proprio perché tante erano le brutalità che venivano esercitate sugli esseri umani e questa non ne fa eccezione. Chi riusciva a sopravvivere, infatti, poteva continuare a vivere la propria vita nella libertà totale e senza più vincoli matrimoniali. E nel caso in cui il vincitore fosse rimasto ferito, i medici del medioevo avrebbero potuto consigliare loro di mangiare il cadavere del nemico morto, per curarsi.



Tuttavia, possiamo affermare che il divorzio ha sempre fatto male sia alla salute fisica e mentale. Nel medioevo, però, il dolore fisico era talmente forte che risultava essere mortale.