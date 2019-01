14enne italiano ha creato una cintura che permette ai non vedenti di orientarsi

La storia che arriva da Leno ha davvero dell'incredibile. Protagonista è uno studente del primo anno di liceo, Loris Esposito, il quale ha creato per una sua amica non vedente una cintura che permette a coloro che hanno disabilità alla vista di orientarsi. L'invenzione gli è valso il primo posto ad un concorso del Politecnico.

Il quattordicenne ha infatti progettato una cintura costituita da una serie di sensori ad ultrasuoni che consente alla sua amica, Debora, di orientarsi anche se non vedente. Loris è stato intervistato da Repubblica, a cui ha affermato che "in classe c'era un'insegnante di sostegno che ci ha fatto capire molte cose. Faceva sentire noi ragazzi come persone con una missione: aiutare chi è più sfortunato di noi. Una cosa che mi è rimasta dentro".

Da qui l'idea di aiutare la sua compagna di classe a muoversi con più, senza il bastone. Loris ha quindi progettato una cintura che "grazie a dei sensori rileva gli oggetti che ha intorno. produce un suono diverso se si trovano a destra, a sinistra oppure davanti alla persona che la indossa", un progetto che non solo gli è valso il premio in un concorso "Coolest Project" del Politecnico di Milano, ma anche un viaggio a Dublino dove il prossimo maggio presenterà il prototipo ad una commissione di esperti, che lo aiuteranno a migliorare.

Loris a riguardo ha già le idee chiare e mira a creare una cintura più piccola e meno ingombrante: "sto pensando a una vibrazione per chi è sordo e una cavigliera che rilevi i gradini". La prima versione finale della cintura non potrà che essere per Debora.