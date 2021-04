Solo 15 minuti di questo esercizio possono migliorare la salute del cuore

Gli allenamenti ad alta intensità, chiamati ufficialmente High Intensity Interval Training (HIIT), negli ultimi anni hanno mostrato davvero tanti lati positivi e sono diventati molto popolari, poiché non richiedono molto tempo, migliorano la forma fisica, abbassano la pressione sanguigna e aiutano a gestire meglio i livelli di zucchero nel sangue.

Recentemente, inoltre, una nuova revisione ha scoperto che una forma di allenamento, chiamato HIIT a basso volume, ha benefici persino sulla salute cardiometabolica. Questo tipo di allenamento prevede brevi serie di esercizi ad alta intensità ripetuti, seguiti da un recupero. Nel dettaglio, gli scienziati hanno esaminato un totale di 11 studi.

L'allenamento - condotto solamente in 15 minuti attivi, con una media di 40 minuti totale di esecuzione - riesce a far bruciare carboidrati e grassi, qualcosa direttamente correlato al controllo della glicemia e può essere importante nella prevenzione di malattie, come il diabete di tipo 2. È stato anche dimostrato che l'HIIT a basso volume migliora la struttura del cuore, come l'allargamento della camera; ciò aumenta il volume di sangue che il cuore può pompare al resto del corpo a ogni battito cardiaco.

Questi benefici sono stati riscontrati in coloro che avevano una salute normale e perfino in coloro con insufficienza cardiaca. Si ritiene che i miglioramenti della salute siano causati dalla velocità con cui viene utilizzato il glicogeno del muscolo scheletrico. Gli allenamenti HIIT riducono il glicogeno muscolare a una velocità tale che il corpo aumenta il numero e l'attività dei mitocondri nei nostri muscoli, così da permetterci di soddisfare le richieste energetiche dell'esercizio.

Insomma, allenarsi fa sempre bene, tanto che le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano agli adulti di eseguire 150-300 minuti di esercizio a intensità moderata o 75-150 minuti di esercizio intenso a settimana. Quindi, se avete poco tempo libero a disposizione, un High Intensity Interval Training potrebbe tornarvi utile. Ovviamente, chiedete prima un parere al vostro medico sportivo prima di farlo.