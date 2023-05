Meno di 150 euro per un Monitor TV LG? È possibile con offerta Amazon

Andando oltre agli sconti Amazon sugli iPhone, il popolare portale e-commerce propone un ampio numero di iniziative promozionali legate al mondo Tech. Tra queste, si fa notare un'offerta relativa a un monitor TV low cost di LG, che viene adesso proposto sotto a una soglia di prezzo interessante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto lanciato contestualmente alla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, ora il costo del modello LG 24TL510V è pari a 144 euro tramite rivenditori. Dal sito Web di Amazon Italia si apprende che in precedenza il costo del prodotto era di 209 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 31%.

Basta insomma un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 65 euro. Capite bene che, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro, potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un modello ibrido che non costi troppo. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG 24TL510V comprende un pannello da 24 pollici con risoluzione HD Ready e speaker stereo integrati, ma soprattutto supporta lo standard DVB-T2 che rende il prodotto utilizzabile anche per prendere visione dei classici canali del digitale terrestre. Si tratta insomma di un modello che cerca di unire due mondi, ovvero quello dei monitor PC e quello dei televisori. Per maggiori indicazioni, potreste però voler dare un'occhiata a quanto esplicitato direttamente mediante il portale ufficiale di LG, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio in merito a quanto offerto dal modello.