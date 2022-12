Ci sono più di 150 geni 'creati dal zero' nel nostro DNA e 2 sono totalmente unici

Circa 6 milioni di anni fa ci fu il distacco definitivo tra umani e scimpanzé. Da allora, gli umani hanno iniziato a creare geni completamente nuovi, alcuni addirittura definiti "spazzatura", e recentemente gli scienziati hanno setacciato il nostro genoma alla ricerca di questi elementi nuovi di zecca.

Sono stati ricercati, in particolare, quelli che si chiamano "geni de novo" che non si originano attraverso il normale processo, in cui i geni ottengono cambiamenti di lettere, o mutazioni, mentre le cellule fanno copie del loro DNA. Quest'ultimo dà origine a versioni diverse delle proteine ​​rispetto a quelle ottenute dalla versione originale.

I geni de novo derivano spontaneamente da frammenti di DNA che non codificano proteine ​​ma possono codificare molecole che attivano e disattivano i geni o svolgono altre funzioni nella cellula. Quindi, quando codificano le proteine, è come se la sviluppassero da zero. Il nuovo studio ha rivelato 155 di questi geni umani creati da zero che codificano tutti minuscole proteine, o microproteine, molte delle quali contenevano meno di 100 aminoacidi.

"Ne abbiamo trovati due che sono strettamente specifici per l'uomo", il che significa che non sono apparsi in nessuno degli altri genomi animali studiati, afferma il primo autore dello studio Nikolaos Vakirlis del Centro di ricerca sulle scienze biomediche Alexander Fleming di Atene, in Grecia. 44 di queste 155 minuscole proteine, comprese le due specifiche per l'uomo, possono svolgere ruoli importanti nella crescita cellulare.

Lo studio ha scoperto che alcuni dei 155 geni de novo nel genoma umano risalgono all'origine dei mammiferi, mentre altri sono apparsi molto più di recente. La ricerca è solo all'inizio e c'è ancora molto altro da scoprire in futuro!