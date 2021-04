1500 droni hanno composto un QR Code nel cielo di Shanghai per celebrare un videogioco

Sta facendo il giro del web l'iniziativa di Cygames che è andata in scena a Shangai. Per celebrare l'anniversario di Princess Connect! Re: Dive, infatti, l'azienda ha reclutato 1.500 droni che come mostriamo nel tweet presente in calce hanno composto un QR Code nel cielo di Shanghai.

L'aspetto più interessante è che il suddetto QR Code era perfettamente funzionante e coloro che l'hanno scannerizzato con gli smartphone sono stati reindirizzati ad una pagina che includeva dei contenuti riguardanti il gioco ed un pulsante per effettuare il download direttamente sul proprio smartphone.

Soprattutto in Cina i QR Code sono molto più diffusi rispetto a quanto avviene in Europa ed altrove: sebbene in Italia negli ultimi sia stato registrato un aumento della diffusione, anche su smartphone, nella nazione asiatica vengono utilizzati anche per operazioni di marketing (come in questo caso) e per i pagamenti.

In una nostra FAQ dedicata abbiamo parlato di come funziona un QR Code e delle sue incredibili funzioni: le potenzialità sono davvero importanti e non è un caso che gli scanner dei codici siano sempre più utilizzati e figurino ai primi posti negli store dei sistemi operativi mobili. Di recente Chrome ha aggiunto i QR Code per i siti web, una funzione sicuramente interessante.