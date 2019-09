15enne pubblica per sbaglio un suo brano sul profilo Spotify ufficiale del rapper Future

Immaginatevi di essere un 15enne che sogna di sfondare con il rap. Riuscite a pubblicare la vostra prima canzone su Spotify e sorprendentemente tutto va oltre le più rosee aspettative: il brano colleziona decine di migliaia di streaming. Tuttavia, qualcosa non torna e online iniziano ad accusarvi di aver hackerato il profilo del rapper Future.

Ebbene, questo è quello che è successo recentemente a un ragazzino tedesco, come riportato anche da VICE. Al centro della bizzarra vicenda c'è Emre, uno studente 15enne che vive nella Renania Settentrionale-Vestfalia con i suoi genitori, pubblica video di Minecraft sul suo canale YouTube e occasionalmente si diverte a "fare rap" con il suo nome d'arte "Future", lo stesso del famoso artista statunitense. I video e le canzoni del ragazzino sono seguiti da poche persone e ovviamente per lui è tutto un gioco.

Recentemente Emre ha deciso di iniziare a pubblicare le sue canzoni, ovviamente sempre con nome d'arte "Future", anche su Spotify. Tuttavia, il ragazzino non ha verificato il suo profilo artista sulla piattaforma e quindi, a causa di una sorta di bug, il suo primo brano ad approdare su Spotify, chiamato "Auslander 2", è finito direttamente nella pagina artista ufficiale del rapper statunitense Future. Decine di migliaia di fan di quest'ultimo hanno quindi pensato a un "rilascio a sorpresa", andando ad ascoltare immediatamente la canzone. Ovviamente, potete immaginarvi lo stupore quando hanno scoperto che si trattava del brano di un 15enne. Non sono quindi mancate le lamentele online, che accusavano addirittura il giovane di aver hackerato il profilo di Future, ma in realtà tutto era semplicemente dovuto a un bug e si è risolto in breve tempo.

La storia si è quindi conclusa con Emre che si è ritrovato una canzone con decine di migliaia di ascolti. Inoltre, ora il ragazzino ha ottenuto un profilo artista verificato su Spotify. Insomma, al 15enne non è certamente andata male.