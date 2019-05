16 anni di osservazioni di Hubble si fondono insieme in un'immagine di 265.000 galassie

Dopo quasi trent'anni di fedele servizio, il Telescopio Spaziale Hubble continua a fornire immagini mozzafiato del cosmo. Il suo contributo più recente è stata la creazione di un'immagine utilizzando 16 anni di osservazioni.

Conosciuto come "Hubble Legacy Field", questo mosaico contiene circa 265.000 galassie (alcune molto vecchie, che si sono create solo 500 milioni di anni dopo il Big Bang). Per ricreare questa immagine sono servite circa 7.500 esposizioni individuali del cosmo.

"Nessuna immagine supererà questa fino a quando non verranno lanciati i futuri telescopi spaziali come il James Webb." ha affermato Garth Illingworth, professore emerito all'UCSC e capo del team che ha assemblato l'immagine.

Questa visione più ampia è particolarmente utile perché contiene circa 30 volte più galassie dei precedenti campi profondi. L'immagine ha anche rivelato diversi oggetti insoliti, molti dei quali sono i resti di collisioni e fusioni che hanno avuto luogo durante l'Universo primordiale.

Questa è la prima di una serie di altre immagini del genere, visto che il team sta lavorando su più di 5.200 esposizioni Hubble, da un'altra area del cielo. Ma non è un lavoro per nulla semplice, visto che questa prima foto ha richiesto ben 31 gruppi di astronomi.

Non ci saranno altre immagini che supereranno queste, fin quando non verranno introdotti i nuovi telescopi spaziali di prossima generazione: il James Webb Space Telescope (JWST) e il Wide-Field Infrared Space Telescope (WFIRST), entrambi con strumenti che offrono una risoluzione maggiore di quella di Hubble, e consentiranno agli scienziati di osservare l'universo in un modo più profondo.