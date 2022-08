16 anni fa Plutone veniva declassato a pianeta nano, ecco il motivo

Poco più di 16 anni fa, esattamente 16 anni e 1 giorno (il 24 agosto 2006), l'Unione Astronomica Internazionale declassò Plutone da pianeta a pianeta nano. Da quel momento in poi il corpo celeste non venne più considerato come "mondo principale" all'interno del nostro Sistema Solare. Quasi due decenni più tardi si discute ancora della scelta.

Quali sono le caratteristiche di un pianeta?

Per esserlo, un corpo celeste deve soddisfare tre condizioni: deve orbitare attorno al Sole; deve aver raggiunto l'equilibrio idrostatico, il che significa che deve essere sferico; e infine, deve avere la sua orbita completamente libera, essendo il principale corpo gravitazionale della "zona".

Incredibilmente, Plutone ha superato a pieni voti le prime due richieste, ma non ha raggiunto la sufficienza nella terza condizione perché l'orbita del mondo è puntigliata da altri oggetti cosmici. Così come potrete immaginare la decisione non piacque molto all'opinione pubblica e a un ristretto gruppo di scienziati, soprattutto agli americani (poiché il pianeta venne scoperto da un loro connazionale).

Tuttavia, anche se gli addetti ai lavori di tutto il mondo fossero d'accordo del reinserimento di Plutone come status di pianeta (cosa che non accadrà mai) all'interno del nostro Sistema Solare dovrebbero essere riconsiderati come pianeti tutti i mondi nani. Stiamo parlando, ad esempio, di Eris - un corpo celeste più massiccio del protagonista della nostra notizia e solo leggermente più piccolo - ma anche Cerere (un luogo che potrebbe ospitare la vita), Haumea, Makemake e molti altri pianeti nani.

A proposito, ma sapete che dalla sua scoperta Plutone non ha ancora completato un'orbita completa intorno al Sole?