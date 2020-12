Queste sono le 16 espressioni facciali più comuni in tutto il mondo

Sorrisi, smorfie e sbuffamenti, la maggior parte degli esseri umani sul nostro pianeta usa variazioni delle stesse espressioni facciali in diversi contesti sociali. Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, e condotto dai ricercatori dell'Università della California, conferma l'universalità dell'espressione emotiva umana.

Gli esperti hanno utilizzato un'intelligenza artificiale per analizzare le espressioni facciali in circa 6 milioni di videoclip caricati su YouTube da persone in 144 paesi. "Questo studio rivela quanto le persone siano straordinariamente simili in diversi angoli del mondo nel modo in cui esprimiamo le emozioni", afferma il co-responsabile dello studio Dacher Keltner, professore di psicologia alla UC Berkeley.

Gli esperti hanno creato una mappa interattiva online che dimostra come l'algoritmo tenga traccia delle variazioni delle espressioni facciali associate a 16 emozioni (così come potrete osservare in calce alla notizia). "Abbiamo scoperto che le ricche sfumature nel comportamento del viso, comprese le espressioni sottili che associamo a paura, dolore, gioia e altri 13 sentimenti, vengono utilizzate in situazioni sociali simili in tutto il mondo", dichiara l'autore principale dello studio Alan Cowen dell'UC Berkeley.

I risultati hanno mostrato che persone di culture diverse condividono circa il 70% delle espressioni facciali utilizzate in risposta a diverse situazioni sociali ed emotive. Le conclusioni dello studio? L'esprimere emozioni nei nostri volti è universale tra gli esseri umani, una teoria sostenuta anche dallo stesso Darwin (che ultimamente ne ha indovinata anche un'altra).