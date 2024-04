16 TB a un prezzo MAI VISTO: questo Seagate è un AFFARE CLAMOROSO

La qualità Seagate è oggi protagonista di un deal da leccarsi i baffi. Il modello in esame è l'Expansion Desktop da ben 16 TB, tanto spazio quanto basta per stare tranquilli.

Parliamo di una capacità davvero eccezionale, che vi permetterà di stoccare video, foto, documenti e, perché no, videogiochi, per diversi anni prima che si saturi. Non da meno il prezzo al quale viene proposto oggi: 265,99€, molto al di sotto del minimo storico raggiunto negli ultimi mesi e, in generale, ben più conveniente di qualsiasi altro diretto competitor. La stessa azienda ha inoltre recentemente presentato i suoi nuovi hard disk Seagate FireCuda che emulano una spada laser nel PC, un oggetto caratteristico e irrinunciabile per qualsiasi amante di Star Wars.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Tra le peculiarità del prodotto, il pieno supporto alla USB 3.0 - che vi permetterà un rapido trasferimento dei file tra computer e hard disk. Non da meno la piena compatibilità con Windows e Mac, la quale vi garantisce un uso dinamico delle sue doti in qualsivoglia ambiente lavorativo. Insomma un prodotto eccellente, semplice da usare e che risponde efficacemente alla necessità di salvare in un luogo sicuro i vostri file più preziosi. Approfittatene subito perché potrebbe tornare oltre i 300€ ai quali è solitamente proposto.

