Si dice che il 27 luglio 1586 Sir Walter Raleigh introdusse il tabacco nelle verdi terre d'Inghilterra, direttamente dalle lontane coste della Virginia. Questo giorno segnò l'inizio di una vera e propria "piaga" che si diffuse in tutto il territorio, tanto da attirare l'attenzione di un Re che ci vide molto lungo sui pericoli del fumo.

Questa narrazione, sebbene popolare, sfuma di fronte alla verità storica, che suggerisce come il tabacco fosse già noto ben prima, grazie ai marinai spagnoli e portoghesi, e probabilmente adottato da quelli britannici ancor prima del ritorno di Raleigh (era già usato ben 11.500 anni prima). Eppure, fu proprio con il ritorno di Raleigh e dei coloni da Roanoke che il protagonista di pipe e sigarette prese radici nelle abitudini inglesi, destando curiosità e perplessità.

La corte d'Inghilterra, con la sua insaziabile sete di novità, non tardò a farsi sedurre dall'esotico rituale del fumo. Sir Walter Raleigh, con un'audacia che sfidava l'etichetta, osò persino invitare la Regina Elisabetta I a provare questa pratica, inaugurando un'era in cui fumare divenne non solo accettato ma ricercato.

Tuttavia, non tutti vedevano di buon occhio questa novità. Già nel 1604, Re Giacomo I, con penetrante intuito, descriveva il fumo come nocivo e pericoloso, anticipando di secoli le preoccupazioni moderne sulla salute. La sua critica, "A Counterblaste to Tobacco", fu un fulminante monito contro i pericoli del tabacco, evidenziando come persino i sovrani dell'epoca potessero percepire le minacce celate dietro l'abitudine al fumo.

Nonostante le avvertenze regali, l'attrazione verso il tabacco non fece che crescere, alimentata da successi commerciali come quello di John Rolfe in Virginia, che trasformò il tabacco in oro marrone, e dalla diffusione del tabacco da fiuto tra l'aristocrazia, portato a corte da Carlo II dall'esilio parigino. L'epidemia di peste del 1665 vide persino il fumo promosso come difesa contro l'aria pestilenziale, a tal punto che agli alunni di Eton fu imposto di fumare a colazione.

Nonostante l'accoglienza trionfale, vi fu chi, come Re Giacomo I, intuì per primo i pericoli celati nel fumo, lanciando avvertimenti che solo secoli dopo sarebbero stati pienamente compresi e apprezzati. Oggi, invece, la Nuova Zelanda vieta il fumo a chi è nato dopo il 2008.