17 applicazioni, giochi e temi Android in regalo oggi 20 Aprile

Anche nel giorno della vigilia di Pasqua, il Play Store di Android propone una serie di pacchetti di personalizzazione, giochi ed applicazioni in regalo, per tutti gli utenti. L'offerta quest'oggi è meno ricca rispetto a quella di qualche giorno fa, sebbene molte di quelle siano ancora disponibili gratuitamente per il download.

Applicazioni

Mathex Scientific Calculator

Abi for Twitter

Cymetry: Learn High-school Mathematics

Decoy PRO

Giochi

klocki

Keep the Castle - VIP Edition

13 Puzzle Rooms: Escape game

Demong Hunter VIP - Action RPG

Demong Hunter 3 - Action RPG

Overdrive Premium

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Timologic: Hidden Patterns

Icone e pacchetti di personalizzazione

Sagon Icon Pack: Dark UI

Abi Icon Pack

Luxury Icon Pack

Onyx Pixel - Icon Pack

DOS Watch Face

A fianco delle applicazioni e contenuti in regalo, come sempre il colosso dei motori di ricerca propone una vasta gamma di sconti, che si protrarranno anche nel corso dei prossimi giorni di festività.

Tra tutte le offerte spicca senza dubbio quella su Alter Dogma, che può essere acquistata ad 1,49 Dollari per i prossimi sei giorni, mentre Football Manager 2019 Mobile passa dai precedenti 8,99 Dollari agli attuali 4,99 Dollari.

Come sempre per la lista completa delle offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale, presente direttamente sulla pagina ufficiale del sito di AndroidPolice, da cui abbiamo preso anche la lista di cui sopra.