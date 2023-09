17 dottori non riescono a diagnosticare una malattia a un bimbo, ma ci riesce ChatGPT

Una madre disperata, Courtney, ha visto suo figlio Alex, di soli 4 anni, soffrire per anni senza una diagnosi chiara alla sua malattia che nessuno riusciva a spiegare. Dopo aver consultato 17 medici e aver ottenuto solo risposte vaghe, la mamma - come ultima spiaggia - si è rivolta a ChatGPT, chatbot alimentato dall'IA che tutti ormai conosciamo.

E incredibilmente, in quello che potremmo definire quasi un "miracolo tecnologico", è stato questo strumento a fornire la risposta che ha eluso la comunità medica per 17 volte: la Sindrome del Midollo Ancorato (TCS).

Un neurochirurgo ha poi ovviamente confermato la diagnosi, e Alex è stato sottoposto a un intervento chirurgico per correggere la sua colonna vertebrale. Oggi sta recuperando, e la sua storia è un faro di speranza nell'oscurità dell'incertezza medica. Ovviamente si devono sempre ringraziare i medici per la riuscita dell'operazione e nessuno vuol mettere in dubbio la loro professione.

Tuttavia, la storia di oggi è una dimostrazione di come questi software possano essere utilizzati come assistenti anche in medicina. Dall'altro lato della medaglia, però, tali programmi sono anche noti per generare risposte errate o addirittura inventate.

Nel frattempo, però, alcuni medici sono rimasti impressionati dalla capacità di diagnosi del programma e sicuramente molti di loro avranno rivalutato l'IA. Il Dr. Isaac Kohane, un medico e informatico di Harvard, ha persino scritto nel suo libro "La Rivoluzione dell'IA in Medicina" che la nuova versione di ChatGPT potrebbe essere migliore di molti medici con cui ha lavorato.

Certo, altre volte l'IA viene usata in un modo sicuramente più bizzarro.