Delle 17 nuove specie di millepiedi scoperte, una prende il nome da Taylor Swift

Gli entomologi hanno scoperto 17 nuove specie di millepiedi che vivono nelle Appalachi degli Stati Uniti. Tra questi, è stato assegnato a un esemplare un nome in onore della famosa cantante e cantautrice statunitense Taylor Swift.

I millepiedi, descritti in uno studio pubblicato sulla rivista ZooKeys, appartengono al genere Nannaria, un insieme di millepiedi di piccole dimensioni distribuiti nell'America settentrionale orientale.

Secondo gli scienziati del Virginia Polytechnic Institute e della State University negli Stati Uniti, questi millepiedi variano, di solito, dal marrone castano al nero, con un motivo bimaculato con macchie che si presentano arancioni e rosse. Raramente, è possibile individuare anche esemplari con strisce bianche.

I ricercatori affermano che gli invertebrati poco conosciuti hanno un ruolo prezioso come decompositori, vivono sul suolo della foresta, si nutrono di foglie in decomposizione e altra materia vegetale e aiutano a rilasciare sostanze nutritive nell'ecosistema. I millepiedi sono piuttosto difficili da catturare poiché tendono a rimanere sepolti nel terreno, "a volte rimanendo completamente sotto la superficie", secondo gli scienziati.

A causa della loro presenza nelle collezioni museali, gli entomologi sospettavano da tempo che i millepiedi Nannaria includessero molte nuove specie. Tuttavia, questi esemplari non sono stati descritti per decenni.

Nell'ambito di un progetto pluriennale per raccogliere nuovi esemplari di millepiedi negli Stati Uniti orientali, gli scienziati, tra cui Derek Hennen della Virginia Tech, hanno viaggiato in 17 stati, controllando sotto ammassi di foglie, rocce e tronchi per trovare nuove specie, in modo da poter sequenziare il loro DNA.

Valutando oltre 1.800 esemplari raccolti durante il loro studio sul campo o prelevati da collezioni universitarie e museali, i ricercatori hanno individuato 17 nuove specie. Questi includono Nannaria marianae - dal nome della moglie del dottor Hennen - e Nannaria swiftae, dal nome della cantante e cantautrice Taylor Swift, vincitore di undici Grammy.

"Nannaria swiftae è conosciuta solo nel Tennessee ed è stata raccolta nelle seguenti contee: Cumberland, Monroe e Van Buren", hanno scritto gli scienziati nello studio.

Il millepiedi è stato chiamato così "in onore dell'artista Taylor Swift, in riconoscimento del suo talento come cantautrice e interprete e in apprezzamento del divertimento che la sua musica ha portato. […] Questa specie è stata raccolta in foreste mesiche con cicuta, acero, quercia, albero dei tulipani, amamelide e pino, ad altitudini che vanno da 481 m a 1.539 m", hanno detto gli studiosi

Gli entomologi si aspettano di scoprire nuove specie di millepiedi nelle Appalachi meridionali. Sapevate che, nel frattempo, è stato scoperto un millepiedi... con più di mille piedi?