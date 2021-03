17 specie vegetali dell'Europa considerate estinte sono state riscoperte

Un nuovo documento pubblicato su Nature Plants ha identificato 17 specie di piante endemiche in Europa, precedentemente considerate estinte. Dopo aver esaminato 36 specie vegetali europee considerate estinte, gli scienziati hanno scoperto che, in realtà, 17 di esse dovevano essere rimosse dalla lista.

Una di queste specie ritrovate è l'Ornithogalum visianicum, riscoperta sull'isola di Velika Palagruža, in Croazia. Gli autori affermano che "sono necessarie protezione legale e misure urgenti di conservazione ex-situ e in-situ". Un'altra specie riscoperta è il Ligusticum albanicum, che si trova nelle montagne Prokletije e Korab in Albania.

Altre due specie ritenute completamente estinte, invece, sono state ritrovate in dei giardini botanici; pertanto dovrebbero essere riclassificate come estinte in natura. Uno di questi è l'Armeria arcuate, una specie originaria del Portogallo, i cui campioni ora risiedono nei giardini botanici dell'Università di Utrecht. La seconda specie è l'Hieracium hethlandiae, una pianta originaria delle isole Shetland in Scozia.

Gli autori affermano che le specie che sono state riscoperte in natura o trovate nei giardini botanici dovrebbero "essere urgentemente incluse in schemi di conservazione accelerati per evitare la re-estinzione". L'elenco delle specie estinte diventerà più lungo se le minacce dirette a diverse piante endemiche in Europa non cesseranno.

