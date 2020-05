17enne rifiuta 8 milioni di dollari per il suo sito: 'Non voglio speculare'

In un periodo come quello attuale, in cui purtroppo ci sono alcuni malintenzionati che tentano di sfruttare il "caos generale" per mettere in atto truffe, per fortuna ci sono anche delle persone oneste, che comprendono la situazione e non vogliono in alcun modo "usarla" per fare soldi.

Tra gli onesti rientra sicuramente Avi Schiffmann, un 17enne statunitense che ha creato il portale nCoV2019.live, pensato per tenere traccia dei dati relativi al COVID-19 a livello globale. Come avevamo già spiegato in questa notizia, accedendo al sito Web creato da Schiffmann si può prendere visione di diversi dati legati ai vari Paesi, dal numero di casi confermati a quello dei pazienti in terapia intensiva, passando per il Survival Rate Calculator, uno strumento che tenta di calcolare la probabilità di sopravvivenza in caso di infezione (bisogna inserire l'età, il sesso e la presenza di patologie pregresse).

Stando a quanto riportato anche da Business Insider, in seguito al diffondersi della notizia e alla popolarità raggiunta dal progetto del 17enne, che ha superato i 30 milioni di visitatori giornalieri, Schiffmann avrebbe ricevuto varie proposte commerciali riguardanti il suo sito Web. In particolare, alcuni inserzionisti avrebbero chiesto al ragazzo di inserire pubblicità sul suo portale, mentre qualcuno avrebbe provato ad acquistare il sito Web per una cifra vicina a 8 milioni di dollari.

"Ho solo 17 anni, non ho bisogno di 8 milioni di dollari... Non voglio essere uno speculatore", ha dichiarato Schiffmann ai microfoni di Business Insider. Inoltre, il ragazzo ha spiegato che non vuole che l'interfaccia utente del suo portale venga "rovinata" dai banner pubblicitari, cosa che ovviamente sarebbe fuori dal suo controllo se vendesse il sito.

Il 17enne ha anche dichiarato che ci sono persone dal tutto il mondo con connessioni a Internet lente e l'inserimento di pop-up andrebbe a rendere più difficoltosa la navigazione. Questo senza contare che chi compra il portale potrebbe poi modificarlo a proprio piacimento.

"La gente pensa che rimpiangerò questa decisione, ma ho intenzione di fare molte cose in futuro", ha affermato il ragazzo. Tra l'altro, sembra che, in seguito all'attenzione mediatica ricevuta dal progetto, Schiffmann abbia già ricevuto un'offerta di lavoro da Microsoft e conosciuto parecchi investitori.

Crediti immagini: Business Insider.